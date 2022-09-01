الامارات | منتخب اللياقة البدنية يشارك في بطولة آسيا بقيرغيزستان

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - غادرت بعثة منتخب الإمارات للياقة البدنية للرجال والسيدات إلى قرغيزستان، للمشاركة في بطولة آسيا التي تنطلق اليوم وتستمر حتى السادس من الجاري. وتضم البعثة عضوي مجلس الإدارة أحمد الفلاسي رئيس لجنة اللياقة البدنية مشرفاً على البعثة، ومدير المنتخب عبدالرحمن العوضي، والمدرب أحمد آل علي، واللاعبين بدر النوري وإبراهيم الشامسي وناصر البلوشي وفاضل أبوالحسن، وكذلك اللاعبتين شهد جاسم وفاطمة عبدالله.