الامارات | معسكرات داخلية وخارجية لفرق «الشارقة الرياضي للمرأة»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يواصل نادي الشارقة الرياضي للمرأة برامج إعداد وتأهيل اللاعبات في جميع الرياضات الـ11 المدرجة بالنادي استعداداً للموسم الجديد 2022-2023 من خلال مجموعة من المعسكرات الداخلية والخارجية. وينتظم فريق المبارزة بمعسكر خارجي في إسبانيا بمشاركة تسع لاعبات وتشرف على تدريبهن المدربة يانينا. كما يخوض فريق ألعاب القوى معسكراً داخلياً بالشارقة، ويضم 14 لاعبة.

وغادر فريق كرة الطاولة إلى سلوفاكيا لخوض معسكر تدريبي لمدة تسعة أيام بمشاركة أربع لاعبات. وعلى صعيد الكاراتيه توجه الفريق إلى مصر لخوض معسكر تدريبي بالقاهرة والإسكندرية، بمشاركة ثماني لاعبات. وكان فریق الرمایة قد أنهى معسـكره الذي أقيم بنادي العین للفروسـیة والرماية والغولف، بمشـــاركة ثماني لاعبات في تخصـصات البندقية الھوائیة والمسدس.