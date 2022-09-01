أخبار الرياضة المصرية اليوم الأربعاء

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القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم، الأربعاء، الموافق 31/ 8/ 2022 العديد من الأحداث الهامة، جاء فى مقدمتها، ‎الأهلي يوجه الشكر لسواريش ومعاونيه ويؤكد على تقديره لجهودهم الكبيرة، وبيراميدز يعلن تجديد التعاقد مع تاكيس جونياس لمدة 3 سنوات.

رسميا.. ‎الأهلي يوجه الشكر لسواريز ومعاونيه ويؤكد على تقديره لجهودهم الكبيرة

وجه مجلس إدارة النادي الأهلي الشكر للبرتغالي ريكاردو سواريز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم وجهازه المعاون عن الفترة الماضية التي تولى فيها المسئولية.

المصرى يوجه الشكر لـ حسام حسن وجهازه الفنى

قرر مجلس إدارة النادى المصرى بالإجماع فى اجتماعه، صباح اليوم، توجيه الشكر لحسام حسن وجهازه الفنى والإدارى والطبى.

فيتوريا يعلن قائمة المنتخب الأول بدون المحترفين ولاعبي الزمالك وفيوتشر

أعلن البرتغالى روى فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر قائمة اللاعبين المحللين الذين سوف ينضموا الى معسكر الفراعنة القادم .

علاء عبد العال مديرا فنيا لطلائع الجيش فى الموسم الجديد

نجح مسؤولو طلائع الجيش في التعاقد مع علاء عبد العال المدير الفني السابق لايسترن كومباني ليقود الفريق في الموسم الجديد 2022/2023

بيراميدز يعلن تجديد التعاقد مع تاكيس جونياس لمدة 3 سنوات

أعلن ممدوح عيد الرئيس التنفيذي لنادي بيراميدز تجديد التعاقد بشكل رسمي مع المدير الفني اليوناني تاكيس جونياس ليبقى على رأس القيادة الفنية لفريق الكرة الأول بالنادي لمدة 3 سنوات قادمة.

فاركو يعلن استمرار الميدا ..وسداد 23 مليون جنيه للزمالك ثمن شراء صبحي ومرعى

اعلن عاطف حنفي مدير الكرة بنادي فاركو استمرار البرتغالي نونو الميدا المدير الفني للفريق في الموسم الجديد.

الزمالك يعلن عن صفقة إبراهيما نداى: أسد التيرانجا جاهز لبدء مهامه مع النادى (فيديو)

كشف الصفحة الرسمية لنادى الزمالك عبر موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" عن انضمام السنغالى إبراهيما نداى إلى الفريق الأبيض حيث نشرت الصفحة صورة للاعب: أسد التيرانجا إبراهيما نداي جاهز.

طبيب المنتخب الوطنى يطالب أرسنال بالتقرير الطبي لتشخيص إصابة النني

تواصل محمد أبو العلا طبيب المنتخب الوطني الأول مع نظيره في فريق أرسنال الإنجليزي، لارسال التقرير الطبي الخاص بتشخيص إصابة محمد النني لاعب وسط الجانزر والمنتخب، التي تعرض لها في لقاء فولها الأخير للاعب بالدوري.

بأغنية "الأماكن".. الزمالك يعلن عن مواجهة الهلال السعودى فى كأس لوسيل (فيديو)