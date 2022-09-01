أخبار النادي الأهلي اليوم الأربعاء 31/ 8 /2022

يلتقى الأهلى والزمالك فى مباراة السوبر المصرى يوم 28 أكتوبر المقبل على استاد هزاع بن زايد بمدينة أبو ظبى الإماراتية، حيث يخوض الزمالك المباراة باعتباره بطل الدورى والكأس فى الموسم الماضى بينما يلعب الأهلى باعتباره وصيف بطولة الدورى والكأس.

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