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القاهرة - سامية سيد - أخبار النادي الأهلي اليوم الأربعاء 31/ 8 /2022، حيث شهدت القلعة الحمراء العديد من الأخبار الهامة، جاء أبرزها، إعلان الأهلى توجيه الشكر للبرتغالى ريكاردو سواريش.
الكاف لـ وليد سليمان : أداء أكثر من رائع طوال مسيرته.. فيديو
نشرت الصفحة الرسمية دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية التابعة للاتحاد الافريقى لكرة القدم " الكاف " فيديو لاهداف وليد سليمان لاعب فريق الاهلى عقب قرار أعتزالة كرة القدم نهائيا بعمر الـ37 عام.
يلتقى الأهلى والزمالك فى مباراة السوبر المصرى يوم 28 أكتوبر المقبل على استاد هزاع بن زايد بمدينة أبو ظبى الإماراتية، حيث يخوض الزمالك المباراة باعتباره بطل الدورى والكأس فى الموسم الماضى بينما يلعب الأهلى باعتباره وصيف بطولة الدورى والكأس.
مظاهرة حب من نجوم الأهلى لوليد سليمان بعد اعتزاله.. صور
حرص عدد كبير من نجوم الأهلى الحاليين والسابقين على توجيه رسائل خاصة إلى وليد سليمان نجم الفريق الأحمر بعدما قرر اعتزال كرة القدم وتعليق حذائه بنهاية الموسم الحالى، بعد مسيرة ناجحة فى الملاعب اختتمها فى اللعب للأهلى على مدار 11 عاما توج خلالها بالعديد من الألقاب.
يبدأ محمد مجدى أفشة صانع ألعاب النادى الأهلى مرحلة الجرى حول الملعب، اليوم الأربعاء، بعدما نزع اللاعب السلك الخاص بجراحة فتق جدار البطن التى أجراها منذ عدة أيام استعداداً لبداية فترة التأهيل والعودة للمستطيل الأخضر.