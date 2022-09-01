شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم الأربعاء 31/ 8 /2022، هي خدمة يقدمها الخليج 365 لقرائه ومتابعيه عن أهم الأحداث والأخبار التي شهدتها الساحة الرياضية اليوم ونرصدها كالتالي:

رسميا.. ‎الأهلي يوجه الشكر لسواريز ومعاونيه ويؤكد على تقديره لجهودهم الكبيرة

وجه مجلس إدارة النادي الأهلي الشكر للبرتغالي ريكاردو سواريس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم وجهازه المعاون عن الفترة الماضية التي تولى فيها المسئولية.

غريب وأجويرو على رأس قائمة المنتخب الأولمبي فى اختيارات ميكالي

أعلن روجيريو ميكالي المدير الفني للمنتخب الأوليمبي، قائمة اللاعبين المحتارين للمعسكر الأول للفريق ، على أن ينتظم اللاعبون في المعسكر غدا الخميس لبدء المعسكر فى الإسكندرية.

اتحاد الكرة يُلزم كل ناد في الدوري بدفع مليون و150 ألف جنيه للحكام الموسم المقبل

حدد مجلس اتحاد الكرة رسوم المشاركة في بطولتي الدوري والكاس، الخاصة بموسم 2022-2023 من الدوري المصري، الذي ينطلق أكتوبر المقبل.

رسميًا.. فتح باب القيد الأولى لأندية الدوري غدًا ولمدة أسبوعين

حدد مجلس اتحاد الكرة موعد فترة التسجيل الأولى في لائحة القيد والانتقالات الخاصة لموسم 2022-2023 من الدوري المصري.

رسميا .. أحمد توفيق يوقع عقود انضمامه للبنك الأهلى لمدة 3 مواسم

وقع أحمد توفيق لاعب فريق بيراميدز على عقود أنتقاله الى فريق البنك الاهلى صباح اليوم لمدة 3 مواسم قادمة في صفقة أنتقال حر عقب أنتهاء تعاقده مع الفريق الأزرق .

الزمالك يعلن عن صفقة إبراهيما نداى: أسد التيرانجا جاهز لبدء مهامه مع النادى (فيديو)

كشف الصفحة الرسمية لنادى الزمالك عبر موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" عن انضمام السنغالى إبراهيما نداى إلى الفريق الأبيض حيث نشرت الصفحة صورة للاعب: أسد التيرانجا إبراهيما نداي جاهز.

عبر رسائل " واتس اب " فيتوريا يعلن قائمة منتخب مصر الأولية استعدادا لمعسكر الفراعنة.. فيديو

نشرت الصفحة الرسمية للاتحاد المصرى لكرة القدم فيديو للبرتغالى روى فيتوريا بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك المدير الفني لمنتخب مصر و أعلان قائمة اللاعبين للانضمام الى معسكر الفراعنة القادمة و بطريقة مبتكرة عبر رسائل واتس اب .