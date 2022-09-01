شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الزمالك اليوم الأربعاء 31/ 8/ 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت نادى الزمالك اليوم، الأربعاء، الموافق 31/ 8/ 2022 العديد من الأحداث الهامة، جاء فى مقدمتها، الإعلان عن التعاقد مع إبراهيما نداى، وبدأ ترتيبات السفر إلى قطر لمواجهة الهلال السعودى فى كأس لوسيل.

الزمالك يعلن عن صفقة إبراهيما نداى: أسد التيرانجا جاهز لبدء مهامه مع النادى (فيديو)

كشف الصفحة الرسمية لنادى الزمالك عبر موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" عن انضمام السنغالى إبراهيما نداى إلى الفريق الأبيض حيث نشرت الصفحة صورة للاعب: أسد التيرانجا إبراهيما نداي جاهز.

بأغنية "الأماكن".. الزمالك يعلن عن مواجهة الهلال السعودى فى كأس لوسيل (فيديو)

أعلن نادى الزمالك عن مواجهة الهلال السعودى يوم 9 من الشهر المقبل، فى كأس لوسيل، على أرضية استاد لوسيل المونديالي، الذي يتسع لأكثر من 80 ألف مشجّع، ويستضيف نهائي كأس العالم في ديسمبر القادم.

الزمالك يبدأ ترتيبات السفر إلى قطر لمواجهة الهلال السعودى فى كأس لوسيل

بدأ مسئولى نادى الزمالك الترتيب لسفر بعثة الفريق الكروى الأول إلى قطر من أجل مواجهة الهلال السعودى يوم 9 من الشهر المقبل، فى كأس لوسيل، على أرضية استاد لوسيل المونديالي، الذي يتسع لأكثر من 80 ألف مشجّع، ويستضيف نهائي كأس العالم في ديسمبر القادم.

أمير مرتضى يناقش مع فيريرا ملف الراحلين عن الزمالك

يناقش أمير مرتضى منصور المشرف العام على فريق الكرة بنادى الزمالك، ملف الراحلين عن صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، من أجل بدأ تسويقهم وتلقى العروض الخاصة بهم.

إسلام جابر يتلقى عروضًا محلية فى الانتقالات الصيفية