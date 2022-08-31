شكرا لقرائتكم خبر عن فاركو يرفض بيع النجوم بسبب قرار إيقاف القيد فترتين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رفضت إدارة نادى فاركو فكرة بيع أو أعارة أي لاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية بعدما رفضت المحكمة الرياضية الدولية الاستئناف المقدم من نادي فاركو بشأن المهاجم السوداني سيف تيري، ضد قرارات لجنة فض المنازعات في الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وأكدت المحكمة الرياضية قرار فيفا بتغريم سيف تيري 500 ألف دولار أمريكي لصالح نادي المريخ السوداني، كما تم إيقاف تيري 4 أشهر عن ممارسة كرة القدم لخرقه عقده مع المريخ، وتلقى فاركو عقوبة بدوره بإيقافه عن قيد اللاعبين لفترتي انتقالات مقبلتين.

وصعّد المريخ الشكوى إلى لجنة فض المنازعات في فيفا، والتي أصدرت قرارها بدورها في فبراير 2022، ليقرر فاركو وتيري التصعيد في المقابل والاستئناف أمام المحكمة الرياضية التي رفضت الطعن اليوم الإثنين، وبالتالي تدخل قرارات لجنة فض المنازعات حيذ التنفيذ.

وقررت المحكمة الرياضية إلزام نادي فاركو بتسديد 500 فرانك سويسري رسوم الإجراءات لنظيره المريخ، و500 فرانك سويسري أخرى يسددها سيف تيري.

ويلزم قرار لجنة فض المنازعات اللاعب بسداد الغرامة في ظرف شهر، وحال تأخيرها يتم تطبيق فائدة 5%.