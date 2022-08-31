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سعد سمير: على ماهر سبب انتقالى لفيوتشر وهدفنا تخطى الأدوار التمهيدية بالكونفدرالية

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القاهرة - سامية سيد - أكد سعد الدين سمير لاعب  الأهلي المعار إلى فيوتشر إف سي، على أن وجود فريقه في كأس الكونفدرالية، كان تحدي منذ بداية الموسم.

 

وتابع سمير خلال مداخلة إذاعية: "وجودي في فيوتشر كان تحدي بالنسبة لي، خاصةً أنني كنت عائد من فترة إصابة، وعلي ماهر المدير الفني، هو السبب في انتقالي".

 

وأضاف: "أهدافنا في الكونفدرالية هي عبور الأدوار التمهيدية ثم الدخول في دور المجموعات، وكان لازم نحقق الإنجاز دا، بسبب قيمة اللاعبين المتواجدة".

 

واختتم: "الهدف الرئيسي كان بالنسبة لنا هو التواجد في الكونفدرالية وحققنا الهدف رغم وجود طلائع الجيش في المركز الرابع بحكم المواجهات المباشرة ".

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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