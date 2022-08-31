شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب المنتخب الوطنى يطالب أرسنال بالتقرير الطبي لتشخيص إصابة النني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

تواصل محمد أبو العلا طبيب المنتخب الوطني الأول مع نظيره في فريق أرسنال الإنجليزي، لارسال التقرير الطبي الخاص بتشخيص إصابة محمد النني لاعب وسط الجانزر والمنتخب، التي تعرض لها في لقاء فولها الأخير للاعب بالدوري.

وجاء التواصل بين الجهاز الطبي للمنتخب الوطني ونظيره في أرسنال بناء على توصية روي فيتوريا المدير الفني للفراعنة، حيث يرغب في تحديد ملامح القائمة التي يخوض بها معسكره الأول في سبتمبر المقبل.

وكشفت تقارير صحفية عن تعرض محمد النني، نجم وسط أرسنال، لإصابة قوية قد تبعده لفترة طويلة عن الملاعب، وحسب ما ذكره موقع "ذا أثليتيك" البريطاني، فإن النني تعرض لإصابة في المباراة الماضية أمام فولهام في الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز، غير أن المشكلة لم تتضح إلا بعد اللقاء.

وخاض النني 91 مباراة بقميص المنتخب الوطني، نجح خلالها في تسجيل 8 أهداف، وسجل أول مشاركاته الدولية بقميص المنتخب الأول في ولاية هاني رمزي وكان عمره وقتها 19 سنة.