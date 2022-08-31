شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندري يتعاقد مع أحمد عيد قادماً من الأوليمبي لمدة 5 مواسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أتم مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري التعاقد مع اللاعب احمد عيد و الذى يُجيد اللعب بمركز خط الوسط المهاجم قادماً من النادى الأوليمبى، حيث قدم اللاعب أداء رائع و مميز خلال الموسم المنتهى مع فريقه السابق و يُعد إضافة كبيرة لصفوف زعيم الثغر.

و جاء التعاقد مع عيد في إطار حرص مجلس إدارة النادى على تدعيم فريق الكرة بعناصر مميزة و واعدة خلال المرحلة المقبلة ، و تم إنهاء كافة الاتفاقات المالية مع النادى الأوليمبى والحصول على الاستغناء الخاص باللاعب ، حيث كان هناك العديد من الأندية ترغب في التعاقد مع اللاعب ولكن العلاقات الطيبة بين إدارة نادي الاتحاد السكندرى والأوليمبي حسمت انتقال اللاعب لصفوف سيد البلد .

ووقع أحمد عيد مواليد 1999 " 23 عام " على عقد يمتد لـ "خمس" مواسم عقب الجلسة التي تمت معه بحضور محمد مصيلحى رئيس النادى ، و أنهى اللاعب جميع الفحوصات الطبية والتي أكدت سلامته .