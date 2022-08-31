شكرا لقرائتكم خبر عن 3 لاعبين يمثلون التايكوندو ببطولة الجائزة الكبرى بباريس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشارك منتخب التايكوندو فى منافسات بطولة الجائزة الكبرى التى تقام بباريس فى الفترة من 2 إلى 4 سبتمبر بقيادة محمد مجدى مدرب المنتخب، و محمد السيد المدرب العام.

اللاعبون هم سيف عيسى و احمد الراوى بالإضافة إلى شهد سامى ، ويرأس البعثة محمد عجيزة عضو مجلس إدارة الاتحاد والمشرف على المنتخب الأول.

وشارك منتخب التايكوندو فى منافسات بطولة العالم للناشئين والشباب التى أقيمت ببلغاريا و تحقق خلالها فضية وبرونزية عن طريق محمد فوزى، وحبية وائل على الترتيب.

وشهدت الأيام الماضية حصول سيف عيسى لاعب منتخب التايكوندو على منحة من رابطة اللجان الأولمبية الوطنية الأفريقية "انوكا"، والتى يتم منحها لأهم الرياضيين المصريين ممن يتم إعدادهم للمشاركة فى أولمبياد باريس 2024، حيث رشحه اتحاد التايكوندو لدى اللجنة الأولمبية.