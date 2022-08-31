شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الطاولة يطير إلى الجزائر غدا للمشاركة بالبطولة الإفريقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تغادر بعثة منتخب تنس الطاولة إلى الجزائر غدا الخميس، استعدادا للمشاركة فى منافسات البطولة الأفريقية التى تقام فى الفترة من 3 إلى 9 من الشهر ذاته.

ويشارك فى البطولة 10 لاعبين مقسمين إلى 5 رجال و5 سيدات، وتم ضم 8 لاعبين رجال و8 سيدات فى المعسكر الذى يسبق البطولة، لتجهيزهم واكتساب اللاعبين الصغار بعض الخبرات.

قائمة الرجال تضم كلا من عمر عصر وخالد عصر ومحمد البيلى ومحمد شومان وأحمد على صالح، بالإضافة إلى الثلاثى شادى مجدى ومروان جمال ومحمد وليد.

وتضم قائمة السيدات كلا من دينا مشرف وهنا جودة ومريم الهضيبى وآلاء يحيى ويسرا حلمى، بالإضافة إلى الثلاثى فريدة بدوى وهند فتحى وتشارك مصر بمنافسات البطولة بمنتخبى الرجال والسيدات، فى ظل أهميتها لكونها مؤهلة لبطولة كأس العالم الذى سيقام 2023 بجنوب أفريقيا.