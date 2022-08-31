شكرا لقرائتكم خبر عن بأغنية "الأماكن".. الزمالك يعلن عن مواجهة الهلال السعودى فى كأس لوسيل (فيديو) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن نادى الزمالك عن مواجهة الهلال السعودى يوم 9 من الشهر المقبل، فى كأس لوسيل، على أرضية استاد لوسيل المونديالي، الذي يتسع لأكثر من 80 ألف مشجّع، ويستضيف نهائي كأس العالم في ديسمبر القادم.

ونشر الزمالك عبر صفحته الرسمية مقطع فيديو للإعلان عن المباراة، وبدأ الفيديو بمقطع من أغنية المطرب السعودى محمد عبده "الأماكن"، وعلقت الصفحة على الفيديو: "الجيد عدو العظيم؛ والزمالك لا يكفيه إلا أن يكون عظيماً.. موعدنا يوم الجمعة ٩/٩ أمام أشقائنا نادي الهلال السعودي في أكبر ملاعب كأس العالم القادم في قطر".

ويقوم الجهاز الإدارى للزمالك فى الوقت الحالى بالتريتب لسفر البعثة إلى قطر قبل مواجهة الهلال السعودى، حيث يقوم الجهاز الإدارى بانهاء الحصول على تأشيرات سفر البعثة.

وقرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا عودة اللاعبين الأساسيين للتدريبات يوم 3 سبتمبر، في نفس الوقت قرر الجهاز الفني للفريق عودة اللاعبين الشباب الذين شاركوا في مباراة إيسترن كومباني في الجولة الأخيرة للتدريبات يوم 4 سبتمبر المقبل .

كان الجهاز الفني منح مجموعة اللاعبين الأساسيين راحة عقب مباراة الاتحاد السكندري في الجولة الثانية والثلاثين لمسابقة الدوري، قبل أن يمنح باقي اللاعبين راحة عقب مباراة المصري السابقة ويعتمد على اللاعبين الشباب أمام إيسترن كومباني التى أقيمت بالأمس وانتهت بخسارة الفريق الأبيض بهدفين مقابل هدف .