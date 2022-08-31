شكرا لقرائتكم خبر عن محمود حمادة: الانضمام للمنتخب حصاد مجهود كبير مع فاركو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عبر محمود حمادة لاعب وسط نادي فاركو عن سعادته بالانضمام لمعسكر المنتخب المصري الأول، بعد استدعاء المدير الفني البرتغالي روي فيتوريا له.

وأوضح حمادة أن انضمامه لمعسكر منتخب مصر المقبل شئ جيد له على المستوى الشخصي، تكليلًا لجهوده مع نادي فاركو طوال الموسم، بدعم من إدارة النادي والجهاز الفني وزملائه اللاعبين.

وأضاف : سأسعى جاهدًا أن يكون انضمامي للمنتخب بإستمرار وليس مرة واحدة فقط، وسأثبت ذاتي من أجل المشاركة وتمثيل الفراعنة في المحافل الدولية المقبلة.