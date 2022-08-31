شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم الأربعاء 31/ 8 /2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت حصاد الرياضة المصرية اليوم الأربعاء 31/ 8 /2022، العديد من الأخبار الرياضية الهامة، جاء أبرزها، إعلان الأهلى توجيه الشكر للبرتغالى ريكاردو سواريش، وإعلان قائمتى منتخب مصر والمنتخب الأوليمبى.

غريب وأجويرو على رأس قائمة المنتخب الأولمبي فى اختيارات ميكالي

أعلن روجيريو ميكالي المدير الفني للمنتخب الأوليمبي، قائمة اللاعبين المحتارين للمعسكر الأول للفريق ، على أن ينتظم اللاعبون في المعسكر غدا الخميس لبدء المعسكر فى الإسكندرية.

الزمالك يبدأ ترتيبات السفر إلى قطر لمواجهة الهلال السعودى فى كأس لوسيل

بدأ مسئولى نادى الزمالك الترتيب لسفر بعثة الفريق الكروى الأول إلى قطر من أجل مواجهة الهلال السعودى يوم 9 من الشهر المقبل، فى كأس لوسيل، على أرضية استاد لوسيل المونديالي.

اتحاد الكرة يُلزم كل ناد في الدوري بدفع مليون و150 ألف جنيه للحكام الموسم المقبل

حدد مجلس اتحاد الكرة رسوم المشاركة في بطولتي الدوري والكاس، الخاصة بموسم 2022-2023 من الدوري المصري، الذي ينطلق أكتوبر المقبل.

منتخب مصر بالزي الأحمر والأسود أمام المغرب في ربع نهائي كأس العرب

عقد اليوم الاجتماع التنسيقي لمباريات الدور ربع النهائي لبطولة كأس العرب للناشئين المقامة حاليا بالجزائر، بحضور أحمد سامي المدير الإدارى لمنتخب مصر وشريف نعيم مسؤول المهمات، وممثلي جميع المنتخبات المتأهلة لهذا الدور.

لائحة الموسم الجديد.. 30 لاعبا لكل ناد و5 أجانب كحد أقصى

أصدر اتحاد الكرة لائحة القيد والانتقالات الخاصة لموسم 2022-2023 من الدوري المصري، والخاصة بشئون اللاعبين.

رسميًا.. فتح باب القيد الأولى لأندية الدوري غدًا ولمدة أسبوعين

حدد مجلس اتحاد الكرة موعد فترة التسجيل الأولى في لائحة القيد والانتقالات الخاصة لموسم 2022-2023 من الدوري المصري. أمير مرتضى يناقش مع فيريرا ملف الراحلين عن الزمالك يناقش أمير مرتضى منصور المشرف العام على فريق الكرة بنادى الزمالك، ملف الراحلين عن صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية. حمزة الجمل يكشف تفاصيل عرض الإسماعيلي في بيان رسمي أصدر حمزة الجمل المدير الفني السابق لفريق الكرة بالنادي الاسماعيلي بيانا رسميا يكشف فيه تفاصيل العرض الذي عرضته عليه إدارة الدراويش لتولي تدريب الفريق في الموسم الجديد. رسميا.. ‎الأهلي يوجه الشكر لسواريز ومعاونيه ويؤكد على تقديره لجهودهم الكبيرة وجه مجلس إدارة النادي الأهلي الشكر للبرتغالي ريكاردو سواريس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم وجهازه المعاون عن الفترة الماضية التي تولى فيها المسئولية.

رسميا .. أحمد توفيق يوقع عقود انضمامه للبنك الأهلى لمدة 3 مواسم

وقع أحمد توفيق لاعب فريق بيراميدز على عقود أنتقاله الى فريق البنك الاهلى صباح اليوم لمدة 3 مواسم قادمة في صفقة أنتقال حر عقب أنتهاء تعاقده مع الفريق الأزرق .

الزمالك يعلن عن صفقة إبراهيما نداى: أسد التيرانجا جاهز لبدء مهامه مع النادى (فيديو)

كشف الصفحة الرسمية لنادى الزمالك عبر موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" عن انضمام السنغالى إبراهيما نداى إلى الفريق الأبيض حيث نشرت الصفحة صورة للاعب: أسد التيرانجا إبراهيما نداي جاهز.

عبر رسائل " واتس اب " فيتوريا يعلن قائمة منتخب مصر الأولية استعدادا لمعسكر الفراعنة.. فيديو

نشرت الصفحة الرسمية للاتحاد المصرى لكرة القدم فيديو للبرتغالى روى فيتوريا بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك المدير الفني لمنتخب مصر و أعلان قائمة اللاعبين للانضمام الى معسكر الفراعنة القادمة و بطريقة مبتكرة عبر رسائل واتس اب .