ميكالى يؤجل انطلاق معسكر المنتخب الأوليمبي للجمعة بدلا من الخميس

القاهرة - سامية سيد - قرر الجهاز الفنى للمنتخب الأوليمبي بقيادة البرازيلى ميكالى المدير الفنى انطلاق معسكر المنتخب بعد غد الجمعة بدلا من غد الخميس لمنح اللاعبين راحة عقب ارتباطهم بموسم شاق مع انديتهم.

وأعلن ميكالي عن قائمة اللاعبين المحتارين للمعسكر الأول للفريق، ويغيب عنها لاعبو الزمالك وفيوتشر لارتباط فرقهما بمباريات فى بطولات أفريقيا ، على أن ينتظم اللاعبون في المعسكر غدا الخميس لبدء المعسكر فى الإسكندرية.

وجاءت القائمة كالتالي: "حراسة المرمى: حمزة علاء، علي الجبري، يوسف نادر، على نادر"

خط الدفاع: "عبد الله عادل، ياسين سيد مرعي، أسامة الجزار، إسلام المزين، محمد سمير، خالد عوض، كريم محمد، عبد الرحمن رشدان، هشام شعبان حافظ، إياد العسقلاني، محمد أشرف بكري".

خط الوسط: "أحمد نادر حواش، وليد فرج، مصطفي ميسي، محمود صابر، عماد ميهوب، زياد فرج، محمد شحاته، عبد الغني محمد، على زعزع، مودي ناصر، عمر فايد".

خط الهجوم: "أحمد سيد غريب، اسامة فيصل، أحمد عبدالرحيم إيشو، عبد الرحمن عاطف أجويرو".

وأسفرت قرعة التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية تحت 23 عامًا، والتي أجراها الاتحاد الإفريقي لكرة القدم عصر الخميس، عن مواجهة مرتقبة لمنتخب مصر الأولمبي مع الفائز من بوتسوانا وإيسواتيني في الدور الثاني، على أن يلتقي في حال تخطيه هذا الدور، مع الفائز من زامبيا وسيراليون في مارس 2023، ضمن منافسات الدور الأخير والمؤهل لنهائيات البطولة الإفريقية، التي تقام في المغرب خلال يونيو المقبل.