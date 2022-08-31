شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة محمود البدرى لاعب سيراميكا بالرباط الصليبي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الدكتور محمد عبد الجواد طبيب فريق الكرة الأول بنادي سيراميكا، إصابة محمود البدري مدافع الفريق بقطع في الرباط الصليبي.

قال عبد الجواد إن البدري يحتاج فترة من 6إلى 8 شهور حتى يعود إلى الملاعب من جديد، حيث يجري خلال أيام عملية جراحية يبدأ بعدها التأهيل استعداداً للعودة للمشاركة في التدريبات.

وأصيب البدري خلال مباراة سيراميكا أمام الأهلي في الجولة الأخيرة من عمر الدوري الممتاز والتى انتهت بفوز الاحمر باربعة اهداف نظيفة .

ويعد محمود البدري أحد أفراد القوام الأساسي في دفاعات سيراميكا ومن ابرز مدافعى الدورى المصرى خلال السنوات الاخيرة