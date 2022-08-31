مدرب جديد يدخل دائرة اهتمامات الأهلي خلفا لسواريش

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - رمضان حسن

كشف مصدر مطلع داخل النادي الأهلي عن دخول الأرجنتيني ريكاردو جاريكا، دائرة اهتمامات المارد الأحمر، للتعاقد معه كمدير فني خلفا للبرتغالي ريكاردو سواريش.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لمصراوي: "الأرجنتيني ريكاردو جاريكا مطروح علينا لخلافة سواريش، وهو يلقى قبول بعض المسئولين عن ملف المدير الفني، وهناك 3 أسماء أخرى موجودة بالفعل في حسابات النادي، وكلها أسماء كبيرة سبق لها الفوز ببطولات مع الأندية والمنتخبات التي تولت مهامها".

وأضاف المصدر: "ملف المدير الفني الجديد سيكون هذه المرة متوافق مع قناعات مسئولو النادي والجمهور معاً، والخطيب لا يريد تكرار خطأ التعاقد مع سواريش، وهو ما يجعلنا نتمهًل في مسألة التفاوض والاختيار".

وأكمل: "من المقرر أن ننتهي من قصة المدرب الجديد في الأسبوع المقبل وسيتم الإعلان عنه ولو حدث تقارب في وجهات النظر بين الأهلي والمدربين الذين يتم التفاوض معهم حاليا قد نعلن عن الاسم في الساعات القادمة".

واختتم: "الأهلي هذه المرة يريد التضحية، بمعنى أن يتم التعاقد مع مدرب قوي واسم كبير بعيدا عن فكرة الأمور المادية التي فرضت نفسها وتحكمت من قبل في التعاقد مع ريكاردو سواريش".

وأعلن الأهلي رسميا فسخ التعاقد بالتراضي مع البرتغالي، ريكاردو سواريش المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم.