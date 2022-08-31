تقرير.. فضيحة جديدة تلاحق اتحاد الطائرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب:- محمد علام

"من حقك إنك تفسخي عقدك .. ومن حقك تنضمي لأي نادي جديد إلا الأهلي" .. كان هذا هو رد مسؤول من اتحاد الكرة الطائرة على لاعبة بإحدى الأندية الكبرى طلبت فسخ عقدها خلال الصيف الجاري.

اللاعبة - والتي نتحفظ على ذكر اسمها- تقدمت بطلب الى اتحاد لعبتها من أجل فسخ عقدها مع ناديها بسبب عدم استلامها لمستحقاتها في الوقت الزمني المحدد، الأمر الذي يعطيها حق فسخ التعاقد بعد الحصول علي موافقة اتحاد الطائرة.

وقال مصدر - فضل عدم الكشف عن اسمه في تصريحات خاصة ليلا كورة" تواصلت اللاعبة مع أحد المسؤولين الكبار في الاتحاد وابلغته بمشكلتها ورغبتها في فسخ التعاقد مع ناديها، وهو ما أيده المسؤول فعلا مؤكدا أنه من حقها فسخ التعاقد طالما لم تستلم مستحقاتها المتأخرة في الوقت المحدد".

واضاف " إلا أن المسؤول فاجأها بجملة صادمة وهي أن الاتحاد سيصدر لها قرار فسخ التعاقد بشرط ألا تنضم للنادي الأهلي فيما بعد وهو الامر الذي استنكرته اللاعبة".

وواصل " المشكلة مثارة بقوة في الاتحاد حاليا وبعض المسؤولين هناك يرغبون في حل المشكلة بطريقة ودية".

وهذه المشكلة ليست أولى المشكلات التي تلاحق اتحاد الطائرة، حيث سبقت تلك الأزمة، أزمة فسخ التعاقد مع المدرب الهولندي جيدو فيرمولين قبل السفر إلى دورة ألعاب البحر المتوسط التي أقيمت في وهران في الفترة من 25 يونيو إلى 5 يوليو الماضي 2022.

وقد أشيع أنذاك أن رحيل المدرب جاء بناء على قرار من اللجنة الاوليمبية، لكن اللجنة الاوليمبية على لسان مسئول بها في تصريحات ليلاكورة قال " لا اعلم أي شيء عن رحيل مدرب منتخب الكرة الطائرة".

وأضاف حينها "قولا واحدا ليس من اختصاص اللجنة الأوليمبية المصرية نهائيا ولا حتى وزير الشباب والرياضة، أن تقيل أي مدير فني لأي لعبة أيا كانت لأن هذا سيعتبر تدخل حكومي".

وقام فيرمولين مدرب المنتخب بعد إقالته من اتحاد الطائرة بنشر بيان أوضح فيه ان الاتحاد نشر معلومات مغلوطهة كما أنهم أجبروه على ضم لاعبين، لم يوافق على ضمهم للمنتخب من بينهم نجل مسؤول كبير في الاتحاد، طالع بيان فيرمولين من هنا.

وعلى جانب أخر، أنهى منتخب مصر المركز الرابع في بطولة العالم للكرة الطائرة 2022 بعد الهزيمة في ثلاث مباريات أمام كلا من هولندا بنتيجة 0-3، وإيران 1-3، والأرجنتين 2-3، ليودع المنتخب البطولة من الدور الأول.

وقبل ذلك لم ينجح منتخب مصر للكرة الطائرة في تحقيق أي ميدالية في دورة ألعاب البحر المتوسط، بعد أن ودع البطولة من الدور الأول.

جدير بالذكر أن الإتحاد الحالى للكرة الطائرة برئاسة ياسر قمر تولي إدارة شئون اللعبة في مصر بعد فوزه بالإنتخابات في نوفمبر الماضي.