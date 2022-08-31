فاركو يعلن تفعيل بند شراء محمد صبحي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-: عبدالرحمن طارق

أعلن نادي فاركو، اليوم الأربعاء، تفعيل بند شراء محمد صبحي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم المعار من الزمالك.

وتعاقد فاركو مع محمد صبحي على سبيل الإعارة لمدة عام مع أحقية الشراء قادما من الزمالك وذلك في بداية الموسم المنقضي.

وقال عاطف حنفي مدير الكرة لنادي فاركو في تصريحات خاصة لمصراوي: "فاركو فعل بند شراء محمد صبحي بشكل رسمي".

وارتبط اسم محمد صبحي بالانتقال إلى النادي الأهلي لتدعيم مركز حراسة المرمى وذلك قبل أن يقوم فاركو بتفعيل بند شراءه من الزمالك.

وفي سياق آخر، حرص محمد صبحي على توجيه الشكر للجهاز الفني لمنتخب مصر الأول بقيادة البرتغالي روي فيتوريا بعد انضمامه لقائمة الفراعنة لمعسكر سبتمبر.

وقال صبحي: "بذلت مجهود كبير الموسم المنصرم في أغلب اللقاءات وحافظت على نطافة شباكي 15 مباراة".

وأضاف: "سأحاول في حالة حصولي على فرصة المشاركة أن أكون جاهز لحراسة عرين منتخب مصر".