بعد انضمامه للمنتخب.. أحمد شريف: حلم الصغر بالنسبة لي.. وأتمنى الاستمرار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ أحمد شاكر:

أبدى مهاجم فريق فاركو، أحمد شريف، سعادته البالغة عقب الاستدعاء لقائمة المنتخب المصري الأول بمعسكر شهر سبتمبر المقبل.

وأوضح شريف، في تصريحات أوردها المركز الإعلامي لناديه، اليوم الأربعاء، أن انضمامه لمنتخب مصر الأول في سن صغير كان حلمًا يراوده منذ ممارسته لكرة القدم، وتحقق للمرة الأولى خلال المعسكر المقبل.

وأضاف مهاجم فاركو:"لن أقف عند تلك المرحلة فطموحي كبير وليس الانضمام لمعسكر فقط بل الاستمرار في قائمة المنتخب الأول وتقديم الكثير لمصر".

وأتم شريف تصريحاته بتوجيه بالشكر لنادي فاركو مجلس إدارة وجهاز فني ولاعبين على وقوفهم بجانبه وتقديم الدعم له خلال الموسم ليتكلل المجهود بالانضمام للمنتخب الأول.

وأعلن روي فيتوريا، المدير الفني الجديد لمنتخب مصر، عن القائمة المحلية لمعسكر "الفراعنة" الذي يستمر بين يومي 13 و27 سبتمبر المقبل، للتعرف عليها.. اضغط هنا