مصدر لمصراوي: الخطيب يجتمع بلجنة التخطيط وغالي لحسم المدرب الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

أفاد مصدر بأن رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، محمود الخطيب المفوض من قبل مجلس الإدارة للإشراف على قطاع الكرة، سيعقد اجتماعًا مع لجنة التخطيط برئاسة محسن صالح في المقر الرئيسي للنادي بالجزيرة.

وأشار المصدر في تصريحات خاصة لمصراوي، اليوم الأربعاء، إلى أن الاجتماع يحضره بجانب الخطيب ومحسن صالح، كل من زكريا ناصف عضو لجنة التخطيط وحسام غالي عضو مجلس إدارة الأهلي وأمير توفيق مدير التعاقدات.

وأضاف المصدر ذاته:" اللجنة تناقش آخر مستجدات التفاوض التعاقد مع المدير الفني الأجنبي الذي سيخلف ريكاردو سواريش الذي تم توجيه الشكر له برفقة معاونية، وانضمام خالد مرتجي أمين الصندوق وصاحب العلاقات القوية في أوروبا وخارج مصر كونه كان عضواً بلجنة الأندية في الاتحاد الدولي لكرة القدم، يُشير إلي أنه قد تم الاستقرار علي المدرب الجديد والإعلان بات قريبًا للغاية".

وأعلن النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، في وقت سابق من اليوم، رحيل البرتغالي ريكاردو سواريش، عن قيادة الفريق عقب توليه المسؤولية في منتصف الموسم الحالي.

وكان سواريش قد تولى قيادة الأهلي نهاية يونيو الماضي عقب رحيل الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني والذي فسخ تعاقده بالاتفاق مع الإدارة.