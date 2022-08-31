الامارات | مدرب كلباء فرهاد مجيدي: مواجهة البطائح صعبة ولانملك معلومات كافية عن الفريق المنافس

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وصف مدرب إتحاد كلباء الإيراني فرهاد مجيدي المباراة مع البطائح مساء الجمعة في إفتتاح دوري أدنوك للمحترفين إنها ستكون صعبة لعدة إعتبارات ومنها إنها ستكون أمام نادي ينضم لأول مرة لدوري أدنوك للمحترفين وليس لدى الجهاز الفني معلومات كافية عن فريق البطائح فضلا عن كونها أول مباراة في الموسم وقال مجيدي في المؤتمر الصحفي الذ إنعقد مساء اليوم: ستكون مباراة صعبة لذلك طلبت من اللاعبين التركيز العالي خلال المباراة بهدف الحصول على النقاط الثلاث ونحن نملك فريق جيد وسنلعب بإسلوبنا وطريقتنا لتحقيق ذلك، وتابع:

أشكر إدارة شركة نادي إتحاد كلباء على توفيرها جميع المتطلبات و المستلزمات لهذا الموسم وكذلك أشكر إدارة الفريق و جميع اللاعبين على التعاون والمجهود الذي قاموا به خلال فترة الإستعدادات وسأسخر كل خبراتي من أجل تحقيق طموحات الفريق، وأنا على ثقة تامة بجميع اللاعبين لتقديم أفضل ما لديهم