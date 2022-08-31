بعد صدمة المقاصة وكارثة الجونة.. الصاعدون والهابطون في الدوري المصري

الشارقة - اميمة ياسر -

اختتمت أمس الثلاثاء منافسات الدوري المصري الممتاز لموسم 2021 - 2022، والذي شهد مفاجآت مدوية على صعيد الأندية الهابطة، أبرزها سقوط فريقيّ المقاصة والجونة إلى دوري القسم الثاني.

الهابطون

وأقيمت أمس الثلاثاء بقية مباريات الجولة 34 من البطولة المحلية، والتي أسفرت عن هبوط نادي الجونة، باحتلاله المركز السادس عشر في جدول ترتيب الدوري برصيد 36 نقطة، خلف غزل المحلة الذي تفوق عليه في المواجهات المباشرة، ليهبط الفريق الساحلي نحو دوري القسم الثاني.

وهبط فريق إيسترن كومباني رسميًا للدرجة الثانية من الدوري المصري، بعد هزيمته في الجولة قبل الأخيرة، على يد فريق البنك الأهلي بنتيجة 3-2، رغم نتائجه الإيجابية مع مدربه علاء عبدالعال في الدور الثاني، لكنها لم تنقذه من المصير ذاته، بتواجده في المركز السابع عشر وقبل الأخير.

وسقط فريق مصر المقاصة مبكراً لمنافسات الدرجة الثانية، كأول الهابطين متذيلاً جدول ترتيب الدوري، برصيد 15 نقطة، بعدما قدم أسوأ مواسمه في الدوري الممتاز، ليهبط لأول مرة منذ صعوده في موسم 2010-2011.

الصاعدون

على الجانب الآخر، نجح فريقا أسوان والداخلية في حجز مقاعد لهما، في الموسم الجديد 2022 - 2023 من بطولة الدوري المصري، مبكراً يوم 10 مايو الماضي، حيث تربع الأول على الأول صدارة مجموعة الصعيد، بينما تواجد الثاني في قمة مجموعة القاهرة، في إطار منافسات دوري الدرجة الثانية المصري.

وتمكن المدرب أحمد مصطفى بيبو من إعادة فريق أسوان لمصاف الدوري الممتاز، قبل أن يرحل الفريق ليتولى المدرب المخضرم ربيع ياسين مهمة المدير الفني الجديد لكتيبة زهرة الجنوب، وستكون هذه هي المشاركة رقم 12 لنادي أسوان في تاريخ الدوري الممتاز.

كما عاد فريق الداخلية، بقيادة مدربه الحالي سيد عيد، للمشاركة التاسعة له في الدوري المصري الممتاز، بعدما كان آخر ظهور له في موسم 2018-2019.

وخاض سيد عيد أول تجاربه خارج نادي النصر، الذي كان قد قاده من قبل للصعود للدوري العام، ليكرر الإنجاز ذاته مع الداخلية رغم صعوبة المنافسة مع فريقي بتروجيت وزد.

ونجح فريق حرس الحدود في حسم بطاقة التأهل الثالثة إلى الدوري المصري الممتاز، متربعاً على عرش مجموعة بحري، بقيادة نجمه السابق محمد مكي لاعب الفريق السابق، بعدما تولى تدريب الفريق خلفًا لـ محمد حليم، الذي رحل منذ الجولة الخامسة.

وكان حرس الحدود قد هبط إلى دوري الدرجة الثانية، بعدما احتل المركز الـ16 في موسم موسم 2019 - 2020، وقضى موسمين في دوري الدرجة الثانية.