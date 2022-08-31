شكرا لقرائتكم خبر عن رياح تغيير المدربين تضرب 6 أندية مع نهاية بطولة الدورى.. سواريش الأبرز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رحل 6 مدربين عن فرقهم مع أنتهاء مشوار الدورى هذا الموسم الذى حسم لقبه فريق الزمالك للمرة الثانية على التوالي والرابعة عشر في تاريخه، حيث هبت رباح التغيير لتتيح الوقت للمدرب الجديد لتجهيز الفريق للموسم الجديد.

ونستعرض في التقرير التالى الـ6 أندية

الأهلى وسواريش

وجه مجلس إدارة النادي الأهلي الشكر للبرتغالي ريكاردو سواريس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم وجهازه المعاون عن الفترة الماضية التي تولى فيها المسئولية.

وأكد المجلس علي تقديره الخالص للجهد الكبير الذي بذله سواريس ومساعديه، ومحاولاتهم التي لم تتوقف عن بذل أقصى ما لديهم سواء في التدريبات أو المباريات حتي يتمكن الفريق من تقديم الأداء المنتظر وتحقيق النتائج المرجوة، وهو ما يقدره النادي ومسئوليه، وفي إطار الاحترام والاحتراف الذي يحكم العلاقة بين الطرفين. ونظرًا لبعض المعطيات تم اليوم إنهاء التعاقد مع سواريش ومعاونيه بالتراضي.

طارق العشرى مع طلائع الجيش

قال طارق العشري المدير الفني لفريق طلائع الجيش إنه اعتذر لمجلس إدارة النادي عن استكمال مهمته الفنية مع الفريق في الموسم الجديد، مكتفيا بالفترة الماضية التي تولى فيها المسئولية وحقق إنجازا للنادي باحتلال المركز الرابع.

ووجه العشري الشكر لمجلس الإدارة وجميع العاملين واللاعبين على دعمهم ومساندتهم له طوال الفترة الماضية، ومتمنيا التوفيق لمجلس الإدارة وأعضاء الفريق لمواصلة هذه الصحوة في الموسم الجديد.

حسام حسن مع المصرى

قرر مجلس إدارة النادى المصرى بالإجماع فى اجتماعه، صباح اليوم، توجيه الشكر لحسام حسن وجهازه الفنى والإدارى والطبى على ما قدموه للفريق الأول بالنادى خلال فترة تعاقدهم السابقة.

وأنهى النادى المصرى مشاركته فى الدورى العام بالهزيمة أمام المقاولون العرب بهدفين مقابل هدف فى المباراة التى جمعت الفريقين بالجولة 34، ليتوقف رصيد الفريق البورسعيدي عند النقطة 38 في المركز الثالث عشر.

علاء عبد العال مع إيسترن كومبانى

أعلن علاء عبد العال، المدير الفني لفريق إيسترن كومبانى، رحيله عن الفريق عقب الهبوط رسميا إلى دورى القسم الثانى.

وقال علاء عبد العال، إنه ينتظر بعض العروض من أحد أندية الدورى الممتاز خلال المرحلة المقبلة لتولى القيادة الفنية لهم الموسم المقبل التفاوض حاليا، من خلال وكيله، ويرفض فكرة التدريب فى دورى القسم الثانى.

حمزة الجمل مع الإسماعيلى

أعلن يحيى الكومى، رئيس النادى الإسماعيلى، توجيه الشكر لحمزة الجمل المدير الفني للفريق، على أن يقود خالد القماش مدير قطاع الناشئين بالنادى المهمة الفنية للدراويش فى مباراة طلائع الجيش بالجولة الأخيرة للدوري بشكل مؤقت لحين التعاقد مع مدرب جديد.

ومن جانبه، أصدر حمزة الجمل المدير الفني السابق لفريق الكرة بالنادي الاسماعيلي بياناً رسمياً يكشف فيه تفاصيل العرض الذي عرضته عليه إدارة الدراويش لتولي تدريب الفريق في الموسم الجديد، معلنا انتهاء مسيرته.

محمد عمر مع الاتحاد السكندرى

أكد محمد عمر المدير الفني لفريق الاتحاد السكندرى، عن انتهاء مهمته مع الفريق بعد ضمان الفريق الاستمرار في الدورى، ورفضه الاستمرار كمدير فنى، مرحبا بالعمل الإدارى داخل الفريق.