الطلائع يمنح لاعبيه راحة سلبية حتى 10 سبتمبر المقبل

القاهرة - سامية سيد - منح جهاز الكرة فى طلائع الجيش لاعبى فريقه راحة حتى 10 سبتمبر المقبل بعد نهاية مباراتهم بالجولة الأخيرة للدوري مع الاسماعيلى وذلك استعداداً لإنطلاق فترة الاعداد للموسم الجديد.

وأنهى الطلائع الموسم في المركز الرابع برصيد 56 نقطة بعدما لعب 34 مباراة حقق الفوز في 14 لقاء وتعادل في مثلهم وخسر 6 مباريات وسجل لاعبيه 27 هدف وتلقت شباكه 24 هدف.

ورحل طارق العشري المدير الفني لفريق طلائع الجيش عن قيادة الفريق ياعلانه الاعتذار لمجلس إدارة النادي عن استكمال مهمته الفنية مع الفريق في الموسم الجديد، مكتفيا بالفترة الماضية التي تولى فيها المسئولية وحقق إنجازا للنادي باحتلال المركز الرابع.

ووجه العشري الشكر لمجلس الإدارة وجميع العاملين واللاعبين على دعمهم ومساندتهم له طوال الفترة الماضية، ومتمنيا التوفيق لمجلس الإدارة وأعضاء الفريق لمواصلة هذه الصحوة في الموسم الجديد.

وقال إنه يعتز بهذه التجربة ويفتخر بما حققه مع الفريق، وسيظل داعما ومحبا لهذا الكيان لما وجده من دعم في توفير كل عناصر النجاح من قبل مجلس ادارة النادي.