شكرا لقرائتكم خبر عن اول تعليق من مهاجم فاركو بعد الانضمام لقائمة الفراعنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أعرب أحمد شريف مهاجم نادي فاركو عن سعادته الكبيرة عقب الاستدعاء لقائمة المنتخب المصري الأول بمعسكر شهر سبتمبر المقبل، واختيار البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني للفراعنة له.

وأوضح شريف أن انضمامه لمنتخب مصر الأول في سن صغير كان حلم يراوده منذ ممارسته لكرة القدم، وتحقق للمرة الأولى خلال المعسكر المقبل.

وأضاف : لن أقف عند تلك المرحلة فطموحي كبير وليس الانضمام لمعسكر فقط بل الاستمرار في قائمة المنتخب الأول وتقديم الكثير لمصر.

وتوجه أحمد شريف بالشكر لنادي فاركو مجلس إدارة وجهاز فني ولاعبين على وقوفهم بجانبه وتقديم الدعم له خلال الموسم، وتكلل المجهود بالإنضمام للمنتخب الأول.