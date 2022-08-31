شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على شكل مجموعات القسم الثانى فى الموسم الجديد بعد هبوط المقاصة وإيسترن والجونة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اكتملت أندية القسم الثانى للموسم الجديد، بعد هبوط مصر المقاصة وإيسترن كومبانى وأخيرا الجونة، بعد انتهاء بطولة الدورى المصرى الذى حسمها الزمالك قبل 3 أسابيع.

ونجحت أندية أسوان "ممثل الصعيد" والداخلية "ممثل القاهرة" وحرس الحدود "ممثل الإسكندرية" في الصعود للدورى الممتاز الموسم الجديد بدلا من الثلاثى الهابط.

ونستعرض في التقرير التالى شكل القسم الثانى في الموسم الجديد..المجموعة الأولى "الصعيد"

تضم مجموعة الصعيد كلا من: كيما أسوان، التعدين، المدينة المنورة، شبان قنا، الألومنيوم، أسمنت أسيوط، بترول أسيوط، ديروط، تليفونات بنى سويف، الفيوم، طامية، الجونة، المنيا، لافيينا، ملوى، مصر المقاصة.

المجموعة الثانية "القاهرة والقناة "

تضم مجموعة القاهرة كلا من: إيسترن كومبانى، بتروجت، وادى دجلة، الإنتاج الحربى، زد أف سي، المصرية للاتصالات، السكة الحديد، القناة، بورتو السويس، النصر، الترسانة، منتخب السويس، مستقبل وطن، العبور، كهربا الإسماعيلية، الإعلاميين.

المجموعة الثالثة "بحرى والإسكندرية"

تضم مجموعة بحرى والإسكندرية كلا من: أبو قير للأسمدة، بروكسى، الحمام، الأوليمبى، المجد، بلدية المحلة، المصرى بالسلوم،

الهلال المطروحى، جمهورية شبين، بايونيرز، كفر الشيخ، المنصورة، طنطا، نبروه، دكرنس.