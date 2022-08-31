شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قدم علاء عبد العال مع إيسترن كومبانى قبل الرحيل؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن علاء عبد العال، المدير الفني لفريق إيسترن كومبانى، رحيله عن فريق إيسترن كومبانى عقب الهبوط إلى دورى القسم الثانى، رافضا الاستمرار مع الفريق في دورى المظاليم.

وتعاقد إيسترن كومبانى مع علاء عبد العال خلفا لعلاء نوح بعد الأسبوع الثالث في الدورى الذى شهد خسارة الفريق في أول ثلاث جولات، ولم يحقق أي نقاط مع الفريق.

أرقام علاء عبد العال

قاد علاء عبد العال إيسترن كومبانى في 31 مباراة هذا الموسم، جمع خلالها 33 نقطة، بعدما فاز في 7 مباريات وتعادل في 12 لقاء وتلقى الهزيمة في 12 مواجهة، وسجل لاعبوه 31 هدفا واستقبلوا 49 هدفا.

يحتل إيسترن كومبانى المركز السابع عشر بجدول ترتيب الدورى برصيد 33 نقطة، بعدما نجح فى تحقيق 7 انتصارات وتعادل فى 12 لقاء وخسر 15 مواجهة، نجح لاعبوه فى تسجيل 33 هدفا واستقبلوا 56 هدفا.

وجاءت الانتصارات السبعة على كل من سيراميكا "ذهابا وإيابا" وإنبى والجونة ومصر المقاصة، المصرى وأخيرا على الزمالك في ختام مشواره في بطولة الدورى.