شكرا لقرائتكم خبر عن عموري بعد الرحيل عن المصري: أصعب موقف ولم أبخل بمجهود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه عمرو عبد الفتاح "عموري" لاعب وسط النادي المصري، رسالة إلى جماهير النادي البورسعيدي، بعد رحيله عن الفريق، وكتب عموري عبر حسابه على فيس بوك: والله ممرتش بأصعب من الموقف ده..الكلمات دائماً و ابداً ف الفراق صعبه خصوصاً اني "مفارق مُحب" لجمهور المصري بما رأيته من كم حب كبير ومسانده و تقدير.

أضاف: أعلن رحيلي الجسدي عن النادي المصري و جمهور بورسعيد الكبير و لكن دائماً وابداً أنتم في قلبي .. لم ابخل ابداً بمجهود او نقطة عرق واحده من أجل الفريق وكان هدفنا دائماً اسعاد الجمهور.

واصل: كل الشكر على كمية الدعم و الحب الرهيب الذي رأيته منكم لي واتمنى لكم السعاده على قدر ما رأيت منكم من حب.. ستظلون في قلبي دائماً، و اتمنى اني اكون مثلت النادي خير تمثيل و اسعدتكم على قدر المستطاع .. كل الشكر للاعبين الرجاله، تشرفت بتواحدي معكم .. كل الشكر لمجلس الإداره والجهاز الفني و الإداري و جميع العاملين ف النادي، واتمنى التوفيق من كل قلبي للنادي المصري وان تكون الفتره القادمه مصدر سعاده للجمهور، اتمنى من الجميع الدعاء لي ف الفتره القادمه.. اشوفكوا بخير.

وفسخ النادي المصري، تعاقده مع عمرو عبد الفتاح "عموري" لاعب وسط الفريق، وذلك بعد تنازل اللاعب عن باقي مستحقاته لدى النادي البورسعيدي.

وكان مجلس إدارة النادي المصري قد قرر بالإجماع في إجتماعه صباح اليوم توجيه الشكر لحسام حسن وجهازهُ الفني والإداري والطبي علي ماقدموه للفريق الأول بالنادي خلال فترة تعاقدهم السابقة.

وأنهى النادى المصري مشاركته في الدوري العام بالهزيمة أمام المقاولون العرب بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت الفريقين أمس بالجولة 34، ليتوقف رصيد الفريق البورسعيدي عند النقطة 38 في المركز الثالث عشر.