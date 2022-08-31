شكرا لقرائتكم خبر عن كشف حساب ريكاردو سواريز مع الأهلى بعد إعلان رحيله رسميا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنتهت رحلة البرتغالى سواريز مع الأهلى بعدما احتل الأحمر المركز الثالث بجدول الدورى برصيد 70 نقطة بعدما لعب 34 مباراة، حقق الفوز فى 20 لقاء، وتعادل فى 10 مواجهات، وخسر 4 مباريات وسجل لاعبوه 62 هدفا، وتلقت شباكه 21 هدفا.

وجه مجلس إدارة النادي الأهلي الشكر للبرتغالي ريكاردو سواريش المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم وجهازه المعاون عن الفترة الماضية التي تولى فيها المسئولية.

وخاض البرتغالى ريكاردو سواريز المدير الفني للنادى الاهلى 17 مباراة مع الفريق حتى الآن، بواقع 14 لقاء بالدوري و3 لقاءات بكأس مصر، حقق الفوز فى 9 لقاءات وتعادل فى 5 مباريات وخسر 3 مرات، وسجل لاعبوه 22 هدفاً وتلقت شباكه 6.

حافظ الأهلى مع سواريز على نظافة شباكه في 11 مباراة أمام كل من الجونة ومصر المقاصة والمقاولون وفاركو والاتحاد السكندرى والمصري البورسعيدي ومصر المقاصة بكأس مصر وأخيراً إيسترن كومبانى والاسماعيلى وإنبى بالدوري قبل أن تتلقى شباكه هدفاً من أحمد سمير لاعب الطلائع ويعود للصمود مجدداً أمام سيراميكا.