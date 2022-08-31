اخبار الرياضه

7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم الأربعاء 31/8/2022 ، العديد من الاخبار الهامة حتي الان ، وكان في مقدمتها ، رسميا.. ‎الأهلي يوجه الشكر لسواريس ومعاونيه ويؤكد على تقديره لجهودهم الكبيرة، وفيتوريا يعلن قائمة المنتخب الأول بدون المحترفين ولاعبي الزمالك وفيوتشر، والمصرى يوجه الشكر لـ حسام حسن وجهازه الفنى .

وجه مجلس إدارة النادي الأهلي الشكر للبرتغالي ريكاردو سواريز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم وجهازه المعاون عن الفترة الماضية التي تولى فيها المسئولية.

 

 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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