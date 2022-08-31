شكرا لقرائتكم خبر عن رسميا.. ‎الأهلي يوجه الشكر لسواريز ومعاونيه ويؤكد على تقديره لجهودهم الكبيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه مجلس إدارة النادي الأهلي الشكر للبرتغالي ريكاردو سواريز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم وجهازه المعاون عن الفترة الماضية التي تولى فيها المسئولية.

وأكد المجلس علي تقديره الخالص للجهد الكبير الذي بذله سواريز ومساعديه، ومحاولاتهم التي لم تتوقف عن بذل أقصى ما لديهم سواء في التدريبات أو المباريات حتي يتمكن الفريق من تقديم الأداء المنتظر وتحقيق النتائج المرجوة، وهو ما يقدره النادي ومسئوليه، وفي إطار الاحترام والاحتراف الذي يحكم العلاقة بين الطرفين. ونظرًا لبعض المعطيات تم اليوم إنهاء التعاقد مع سواريش ومعاونيه بالتراضي. وعبر مجلس الإدارة عن تمنياته لهم بالتوفيق و النجاح في خطواتهم المقبلة.‎