شكرا لقرائتكم خبر عن رسميا .. أحمد توفيق يوقع عقود انضمامه للبنك الأهلى لمدة 3 مواسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وقع أحمد توفيق لاعب فريق بيراميدز على عقود أنتقاله الى فريق البنك الاهلى صباح اليوم لمدة 3 مواسم قادمة في صفقة أنتقال حر عقب أنتهاء تعاقده مع الفريق الأزرق .

وجاء توقيع اللاعب أحمد توفيق بحضور أشرف نصار رئيس نادى البنك الاهلى و حمادة هاشم مدير التعاقدات و تعد أول صفقات الفريق أستعدادا للموسم الجديد .

ويسعى مسئولى البنك الاهلى بعدم الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية بصفقات قوية و ذلك للمنافسة على التواجد بالمربع الذهبى لبطولة الدورى المصرى الممتاز الموسم المقبل و المشاركة فى البطولات الافريقية .

وحصد فريق البنك الاهلى المركزالسابع بجدول ترتيب بطولة الدورى المصرى الممتاز برصيد 46 نقطة الموسم الماضى حيث فاز فى 11 مباراة و تعادل فى 13 مباراة و الخسارة فى 10 مباريات .