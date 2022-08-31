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رسميا .. أحمد توفيق يوقع عقود انضمامه للبنك الأهلى لمدة 3 مواسم

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القاهرة - سامية سيد - وقع أحمد توفيق لاعب فريق بيراميدز على عقود أنتقاله الى فريق البنك الاهلى صباح اليوم لمدة 3 مواسم قادمة في صفقة أنتقال حر عقب أنتهاء تعاقده مع الفريق الأزرق .

وجاء توقيع اللاعب أحمد توفيق بحضور أشرف نصار رئيس نادى البنك الاهلى و حمادة هاشم مدير التعاقدات و تعد أول صفقات الفريق أستعدادا للموسم الجديد .

ويسعى مسئولى البنك الاهلى بعدم الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية بصفقات قوية و ذلك للمنافسة على التواجد بالمربع الذهبى لبطولة الدورى المصرى الممتاز الموسم المقبل و المشاركة فى البطولات الافريقية . 

وحصد فريق البنك الاهلى المركزالسابع  بجدول ترتيب بطولة الدورى المصرى الممتاز برصيد 46 نقطة  الموسم الماضى حيث فاز فى 11 مباراة  و تعادل فى 13 مباراة  و الخسارة فى 10 مباريات . 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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