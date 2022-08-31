رسمياً.. سواريش يرحل عن الأهلي

الشارقة - اميمة ياسر -

وجه مجلس إدارة النادي الأهلي، الشكر للمدرب البرتغالي ريكاردو سواريش وجهازه المعاون، عن الفترة الماضية التي تولى فيها مسئولية تدريب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي.

وقال النادي الأهلي، في بيان له نشره عبر موقعه الرسمي اليوم الأربعاء، إن مجلس الإدارة، برئاسة الكابتن محمود الخطيب، أكد تقديره الخالص للجهد الكبير الذي بذله سواريش ومساعديه، ومحاولاتهم التي لم تتوقف عن بذل أقصي ما لديهم، سواء في التدريبات أو المباريات، حتى يتمكن الفريق من تقديم الأداء المنتظر، وتحقيق النتائج المرجوة، وهو ما يقدره النادي ومسؤوليه، في إطار الاحترام والاحتراف الذي يحكم العلاقة بين الطرفين.

وتابع البيان: "ونظرًا لبعض المعطيات، جرى إنهاء التعاقد مع سواريش ومعاونيه بالتراضي".

واختتم النادي الأهلي بيانه: "عبّر مجلس الإدارة عن تمنياته للجهاز الفني لريكاردو سواريش، وبالتوفيق والنجاح في خطواتهم المقبلة".