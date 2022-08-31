شكرا لقرائتكم خبر عن طارق العشري يعتذر عن عدم الاستمرار مع طلائع الجيش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال طارق العشري المدير الفني لفريق طلائع الجيش إنه اعتذر لمجلس إدارة النادي عن استكمال مهمته الفنية مع الفريق في الموسم الجديد، مكتفيا بالفترة الماضية التي تولى فيها المسئولية وحقق إنجازا للنادي باحتلال المركز الرابع.

ووجه العشري الشكر لمجلس الإدارة وجميع العاملين واللاعبين على دعمهم ومساندتهم له طوال الفترة الماضية، ومتمنيا التوفيق لمجلس الإدارة وأعضاء الفريق لمواصلة هذه الصحوة في الموسم الجديد.

وقال إنه يعتز بهذه التجربة ويفتخر بما حققه مع الفريق، وسيظل داعما ومحبا لهذا الكيان لما وجده من دعم في توفير كل عناصر النجاح من قبل مجلس ادارة النادي.