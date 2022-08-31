7 اخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم الأربعاء 31/8/2022 ، العديد من الاخبار الرياضية الهامة حتي الان ، وكان في مقدمتها ، رسميا.. ‎الأهلي يوجه الشكر لسواريس ومعاونيه ويؤكد على تقديره لجهودهم الكبيرة، وفيتوريا يعلن قائمة المنتخب الأول بدون المحترفين ولاعبي الزمالك وفيوتشر، والمصرى يوجه الشكر لـ حسام حسن وجهازه الفنى .