شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل الاجتماع الفنى لبطولة أفريقيا لناشئات الطائرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

قررت اللجنة المنظمة لبطولة أفريقيا لناشئات الكرة الطائرة بنيجيريا ، تأجيل الإجتماع الفنى للبطولة و الذى كان من المقرر أن يقام اليوم .

و جاء تأجيل الإجتماع الفنى بسبب وصول منتخبات مصر و الكاميرون للمشاركة مع نيجيريا صاحبة الأرض فقط وإنتظار وصول الجزائر و السنغال .

فيما يواجه منتخب شابات الكرة الطائرة نظيره المغربى فى ثالث لقاء ببطولة أفريقيا التى تستضيفها تونس ،وخاض منتخب شابات الطائرة فى أول مواجهاته لقاء أمام الكاميرون و الذى إنتهى 3 /0 ثم تقابل مع تونس أمس .

وغادرت بعثة شابات الطائرة إلى تونس للمشاركة فى البطولة الأفريقية صباح الجمعة.

وتوج منتخب مصر لشباب الكرة الطائرة تحت 21 سنة مؤخرا ، بلقب بطولة أفريقيا بالفوز على تونس بنتيجة 3/1 فى لقاء النهائى الذى شهد ختام المنافسة على أرض المنافس ووسط جماهيره.