اخبار الرياضه

تأجيل الاجتماع الفنى لبطولة أفريقيا لناشئات الطائرة

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل الاجتماع الفنى لبطولة أفريقيا لناشئات الطائرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -  

 

قررت اللجنة المنظمة لبطولة أفريقيا لناشئات الكرة الطائرة بنيجيريا ، تأجيل الإجتماع الفنى للبطولة و الذى كان من المقرر أن يقام اليوم .

 

و جاء تأجيل الإجتماع الفنى بسبب وصول منتخبات مصر و الكاميرون للمشاركة مع نيجيريا صاحبة الأرض  فقط وإنتظار وصول الجزائر و السنغال .

 

 

فيما يواجه منتخب شابات الكرة الطائرة نظيره المغربى فى ثالث لقاء ببطولة أفريقيا التى تستضيفها تونس ،وخاض منتخب شابات الطائرة فى أول مواجهاته لقاء أمام الكاميرون و الذى إنتهى 3 /0 ثم تقابل مع تونس أمس . 

 

 

وغادرت بعثة شابات الطائرة إلى تونس للمشاركة فى البطولة الأفريقية صباح الجمعة.

 

 

 

 

وتوج منتخب مصر لشباب الكرة الطائرة تحت 21 سنة مؤخرا ، بلقب بطولة أفريقيا بالفوز على تونس بنتيجة 3/1 فى لقاء النهائى الذى شهد ختام المنافسة على أرض المنافس ووسط جماهيره.

الكلمات الدلائليه
محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا