شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى يفسخ التعاقد مع عمورى بعد التنازل عن باقى مستحقاته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فسخ النادى المصرى، تعاقده مع عمرو عبد الفتاح "عموري" لاعب وسط الفريق، وذلك بعد تنازل اللاعب عن باقى مستحقاته لدى النادى البورسعيدي.

وكان مجلس إدارة النادى المصرى قد قرر بالإجماع فى اجتماعه صباح اليوم توجيه الشكر لحسام حسن وجهازهُ الفنى والإدارى والطبى على ماقدموه للفريق الأول بالنادى خلال فترة تعاقدهم السابقة.

وأنهى النادى المصرى مشاركته فى الدورى العام بالهزيمة أمام المقاولون العرب بهدفين مقابل هدف فى المباراة التى جمعت الفريقين أمس بالجولة 34، ليتوقف رصيد الفريق البورسعيدى عند النقطة 38 فى المركز الثالث عشر.

وأعلن رجب عبد القادر، نائب رئيس النادى المصرى، سداد مستحقات الوداد المغربى من صفقة كازادى كاسينجو لاعب الفريق السابق، وذلك لرفع عقوبة إيقاف القيد عن النادى بعد الحكم الذى أصدرته المحكمة الرياضية فى وقت سابق ضد النادى المصرى، كما أعلن المتحدث الرسمى للمصرى أيضاً أن النادى سدد رسوم المحكمة الرياضية استعداداً للطعن على القضية التى رفعها رامى بديوى ضد النادى فى وقت سابق.

المحكمة الرياضية الدولية كانت قد أصدرت حكماً بإيقاف قيد النادى المصرى، بسبب تأخر النادى فى دفع مستحقات الكونغولى كازادى كاسينجو لاعب الفريق البورسعيدى السابق، حيث كان الوداد المغربى قد رفع قضية ضد النادى المصرى بسبب تأخره فى دفع مستحقات كاسينجو والتى تتخطى 2 مليون جنيه.