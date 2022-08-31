شكرا لقرائتكم خبر عن طارق سليمان وعاشور وقدري ضمن الجهاز الطبي للمنتخب الأوليمبي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر اتحاد الكرة برئاسة جمال علام، تعيين طارق سليمان طبيبا لمنتخب مصر الأوليمبي ، ومعه في الجهاز الطبي كلا من صلاح عاشور وقاسم قدري.

ويبدأ طارق سليمان وجهازه الطبي مهمتهم مع المنتخب الأولمبي بداية من المعسكر الذي ينطلق غدا الخميس بالإسكندري، في أول تجمع تحت قيادة البرازيلي روجيريو ميكالي.

وبدأت تتضح ملامح مستقبل المنتخب الأولمبي، فور الإعلان عن قرعة الدور التمهيدي لتصفيات أمم إفريقيا المؤهلة لأولمبياد باريس 2024، والتي تم اعفاء المنتخب الوطني منها، مع 17 منتخب أفريقي آخر.

وأسفرت قرعة التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية تحت 23 عامًا، والتي أجراها الاتحاد الإفريقي لكرة القدم عصر الخميس، عن مواجهة مرتقبة لمنتخب مصر الأولمبي مع الفائز من بوتسوانا وإيسواتيني في الدور الثاني، على أن يلتقي في حال تخطيه هذا الدور، مع الفائز من زامبيا وسيراليون في مارس 2023، ضمن منافسات الدور الأخير والمؤهل لنهائيات البطولة الإفريقية، التي تقام في المغرب خلال يونيو المقبل.

وقرر الكاف أن تقام التصفيات على 3 مراحل، حيث تنطلق المرحلة الأولى في الفترة من 19 إلى27 سبتمبر المقبل، وهو الدور المعفى منه منتخب مصر، أما الدور الثاني فيقام بنظام الذهاب والعودة في الفترة من 21 إلى 30 أكتوبر المقبل، بينما تقام المرحلة الثالثة والأخيرة في الفترة من 20 إلى 28 مارس من العام القادم.