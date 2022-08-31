شكرا لقرائتكم خبر عن حمزة الجمل يكشف تفاصيل عرض الإسماعيلي في بيان رسمي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أصدر حمزة الجمل المدير الفني السابق لفريق الكرة بالنادي الاسماعيلي بياناً رسمياً يكشف فيه تفاصيل العرض الذي عرضته عليه إدارة الدراويش لتولي تدريب الفريق في الموسم الجديد.

وجاء نص البيان كالتالي

جمهور الأسماعيلي..

لا بد من توضيح بعض النقاط الهامة ، لانى شعرت ان هناك حالة من التشتت ، فكان لابد ان اضعكم فى الصورة

أول أمس حدث اجتماع بينى وبين رئيس النادى واعضاء مجلس الادارة للتعاقد من جديد ، ولكنى لم التمس فية تلك الرغبات والاحترافية فى العمل ، والدافع لوجودى هو إحداث نجاحات وفارق كبير للنادى ، لأن حبى للنادى هو المقام الاول والاخير.

لذلك ارفع عن نفسى الحرج واعلنها لكم صريحة انى لن استطيع البقاء فى النادى لأسباب الجميع يعلمها ولكنى سأظل محبا ومساندا للنادى الاسماعيلى.

اشكر جماهير النادى الاسماعيلى

‏‎حبى وعشقى للنادى الاسماعيلى لم ولن ينقطع يوما لاى سبب من الاسباب ، اتمنى من كل قلبى ان اكون قد ساهمت بشكل كبير وعلى قدر المستطاع فى رفعة هذا النادى

واعادة هيبتة وشخصيتة

لكم منى كل الحب والإحترام والتقدير