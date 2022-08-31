شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة هشام عادل لاعب إنبى بقطع فى الرباط الصليبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أثبتت الأشعة التي أجراها هشام عادل لاعب إنبى إصابته بالرباط الصليبى حيث لم يستطيع اللاعب استكمال مباراة فريقه أمام البنك الأهلى بالأمس الثلاثاء ضمن منافسات الجولة 34 والأخيرة من عمر مسابقة الدورى العام.

ودفع البرتغالى جورفان فييرا المدير الفني لفريق إنبى بخالد رضا بديلاً لهشام عادل في مباراة الأمس في الدقيقة 39 وانتهى اللقاء بتعادل الفريقين بهدف لمثله واحتلال الفريق البترولى المركز التاسع في ترتيب جدول الدور العام.

من ناحية أخرى تعقد اللجنة الفنية فى نادى إنبى برئاسة أيمن الشريعى جلسة خلال الساعات المقبلة لحسم مصير البرتغالى جورفان فييرا من البقاء أو الرحيل مع الفريق البترولى، خصوصا بعد النتائج غير المرضية والموقف الصعب الذى تعرض له الفريق فى الموسم المنقضى، حيث كان قريباً من الهبوط إلى دورى القسم الثانى.

فى سياق متصل قال شريف أبو الغيط، المتحدث الرسمى لنادى إنبى، إن النتائج التى حققها الفريق البترولى بالموسم الحالى لا ترضى طموحاتهم، مؤكدا أن اللجنة الفنية ستجتمع لبحث سبب الهزة التى تعرض لها الفريق من أجل اتخاذ القرارات الصحيحة التى تخدم مصلحة النادى.

وأكد المتحدث الرسمى لنادى إنبى أن مصير البرتغالى جورفان فييرا، المدير الفنى للفريق البترولى، لم يتحدد سواء بالبقاء أو الرحيل، لافتا إلى أنهم سيعقدون جلسة مع فييرا لبحث أسباب تراجع النتائج والموقف الصعب الذى تعرض لها الفريق بالموسم الحالي في صراع البقاء في الدورى.

ويدرس فييرا الاعتذار عن استكمال مهمته مع الفريق البترولى خصوصا في ظل النتائج السلبية التي عانى منها الفريق البترولى معه، حيث لم يحقق الفوز سوى في مباراتين من أصل 12 لقاء بالدورى العام وتلقى 5 هزائم وتعادل فى مثلها.