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اتحاد الكرة يعلن مواعيد وشروط القيد للموسم 2022 / 2023 .. مستند

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القاهرة - سامية سيد - أعلن لجنة شئون اللاعبين بالاتحاد المصرى لكرة القدم مواعيد وشروط القيد للموسم الجديد 2022 / 2023 للاندية في جميع المسابقا الفترة المقبلة و تحديد رسوم قيد كل لاعب .

كان الاتحاد المصري لكرة القدم أعلن موعد انطلاق بطولة الدوري الممتاز في الموسم الجديد من المقرر أن تنطلق بطولة الدوري الممتاز يوم 16 أكتوبر المقبل، وذلك بعدما يتم الانتهاء من الموسم الجاري في أغسطس الجاري.

وينتهي دوري الموسم (2021-2022) في الثلاثين من أغسطس الجاري.

 

 

 

 

 

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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