شكرا لقرائتكم خبر عن كشف حساب طارق العشرى مع الطلائع بعد الرحيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أسدل الستار على رحلة طارق العشرى مع طلائع الجيش بعدما أعلن المدرب اعتذاره عن الاستمرار مع الفريق.

تولى طارق العشري تدريب فريق الكرة بنادي طلائع الجيش في فترتين، الأولى كانت من 11 نوفمبر 2020 وحتى 4 يناير 2021، وقادهم في 7 مباريات فقط، فاز في مباراة واحدة وتعادل في أخرى وخسر 5 لقاءات.

ثم تولى العشرى تدريب طلائع الجيش فى 29 ديسمبر 2021 خلفا لأحمد عبد العزيز الذي تولى المسئولية الفنية بشكل مؤقت منذ رحيل عبد الحميد بسيوني عن تدريب الفريق .

خلال 29 مباراة في الفترة الثانية لطارق العشري مع فريق الكرة بنادي طلائع الجيش، حقق الفوز في 14 مباراة، وتعادل في 12 وخسر 3 لقاءات فقط، جمع خلالها 54 نقطة، من أصل 56 جمعها الفريق في مشواره بالدوري هذا الموسم.

قال طارق العشري المدير الفني لفريق طلائع الجيش إنه اعتذر لمجلس إدارة النادي عن استكمال مهمته الفنية مع الفريق في الموسم الجديد، مكتفيا بالفترة الماضية التي تولى فيها المسئولية وحقق إنجازا للنادي باحتلال المركز الرابع.

ووجه العشري الشكر لمجلس الإدارة وجميع العاملين واللاعبين على دعمهم ومساندتهم له طوال الفترة الماضية، ومتمنيا التوفيق لمجلس الإدارة وأعضاء الفريق لمواصلة هذه الصحوة في الموسم الجديد.

وقال إنه يعتز بهذه التجربة ويفتخر بما حققه مع الفريق، وسيظل داعما ومحبا لهذا الكيان لما وجده من دعم في توفير كل عناصر النجاح من قبل مجلس ادارة النادي

وأنهى الطلائع الموسم في المركز الرابع برصيد 56 نقطة بعدما لعب 34 مباراة حقق الفوز في 14 لقاء وتعادل في مثلهم وخسر 6 مباريات وسجل لاعبيه 27 هدف وتلقت شباكه 24 هدف