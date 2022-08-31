شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن رحيل حسام حسن من تدريب المصري ومن هو خليفته؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر مجلس إدارة النادي المصري بالإجماع في اجتماعه صباح اليوم توجيه الشكر لحسام حسن وجهازهُ الفني والإداري والطبي علي ماقدموه للفريق الأول بالنادي خلال فترة تعاقدهم السابقة.

من المرشح لخلافة حسام حسن في تدريب المصري؟

يوجد أكثر من مدرب مطروح لتدريب المصري وخلافة حسام حسن، إلا أن كامل أبو علي رئيس النادي الجديد يرغب في التعاقد مع مدير فني أجنبي على أعلى مستوى لتدريب الفريق البورسعيدي في الموسم المقبل.

سبب رحيل حسام حسن؟

رحل حسام حسن عن المصري بسبب مشاكل بينه وبين كامل أبو علي واختلاف في وجهات النظر بشأن استراتيجية النادي في الفترة القادمة، والصفقات التي تنوي الإدارة إبرامها، حيث تسبب الاختلاف إلى اتخاذ مجلس الإدارة قرارا بعدم تجديد عقد العميد وتوجيه الشكر له.

ماذا فعل المصري بالدوري؟

وأنهى النادى المصري مشاركته في الدوري العام بالهزيمة أمام المقاولون العرب بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت الفريقين أمس بالجولة 34، ليتوقف رصيد الفريق البورسعيدي عند النقطة 38 في المركز الثالث عشر.

وأعلن رجب عبد القادر، نائب رئيس النادى المصرى، سداد مستحقات الوداد المغربى من صفقة كازادى كاسينجو لاعب الفريق السابق، وذلك لرفع عقوبة إيقاف القيد عن النادى بعد الحكم الذى أصدرته المحكمة الرياضية فى وقت سابق ضد النادى المصرى، كما أعلن المتحدث الرسمى للمصرى أيضاً أن النادى سدد رسوم المحكمة الرياضية استعداداً للطعن على القضية التى رفعها رامى بديوى ضد النادى فى وقت سابق.

المحكمة الرياضية الدولية كانت قد أصدرت حكماً بإيقاف قيد النادى المصرى، بسبب تأخر النادى فى دفع مستحقات الكونغولى كازادى كاسينجو لاعب الفريق البورسعيدى السابق، حيث كان الوداد المغربى قد رفع قضية ضد النادى المصرى بسبب تأخره فى دفع مستحقات كاسينجو والتى تتخطى 2 مليون جنيه.