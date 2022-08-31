مصدر يكشف لمصراوي.. كم سيدفع الأهلي لسواريش بعد التفاوض حول الشرط الجزائي؟

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

أعلن مجلس إدارة النادي الأهلي رحيل البرتغالي ريكاردو سواريش المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم عن منصبه وتوجيه الشكر له والجهاز المعاون عن الفترة الماضية التي تولي فيها المسئولية.

وأكد مجلس الأهلي علي تقديره الخالص للجهد الكبير الذي بذله سواريش ومساعديه، ومحاولاتهم التي لم تتوقف عن بذل أقصي ما لديهم سواء في التدريبات أو المباريات حتي يتمكن الفريق من تقديم الأداء المنتظر وتحقيق النتائج المرجوة، وهو ما يقدره النادي ومسئوليه، وفي إطار الاحترام والاحتراف الذي يحكم العلاقة بين الطرفين.

ونظرًا لبعض المعطيات تم اليوم إنهاء التعاقد مع سواريش ومعاونيه بالتراضي، وعبر مجلس الإدارة عن تمنياته لهم بالتوفيق و النجاح في خطواتهم المقبلة، بحسب ما ذكره بيان القلعة الحمراء.

وقال مصدر في تصريحات خاصة لمصراوي أن تعاقد سواريش مع الأهلي يتضمن شرط جزائي قدره 3 شهور من راتبه حال فسخ التعاقد من طرف واحد، وأضاف أن المدرب كان يرتبط بتعاقد مع النادي يستمر لمدة عامين وتحديداً حتي نهاية موسم 2024.

وأوضح: "تعاقد سواريش يستمر لمدة عامين براتب شهري 100 ألف دولار شامل الجهاز المعاون له بجانب وجود شرط جزائي لمدة 3 شهور".

وأضاف: "لقد حصل المدرب علي قيمة راتب شهر واحد من تعاقده مقدماً قبل تسلم العمل رسمياً، وتم التفاوض خلال الساعات القليلة الماضية على حصوله علي نسبة 60% من الشرط الجزائي المتبقي".

واختتم: "ما حصل عليه سواريش بعد التفاوض على الشرط الجزائي قيمته 120 ألف دولار، هذا بالتأكيد بجانب 100 ألف دولار أخرى حصل ليها كمقدم للتعاقد، لتصل القيمة الإجمالية إلى 220 ألف دولار".

وعقد محمود الخطيب رئيس النادي إجتماعاً اليوم مع لجنة التخطيط للكرة بوجود حسام غالي عضو مجلس الإدارة اليوم وتم مناقشة كافة الأمور وإعلان قرار توجيه الشكر له للبحث عن مدير فني جديد .