مصدر لمصراوي: الاتحاد السكندري تعاقد مع صفقتين لتدعيم الفريق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-: أحمد شاكر

كشف مصدر داخل الاتحاد السكندري عن تعاقد النادي مع صفقتين في إطار خطة تدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم استعدادًا للموسم الجديد.

وأوضح المصدر في تصريحات لمصراوي أن الاتحاد تعاقد مع ناصر ناصر لاعب وسط نادي الجونة خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وأضاف أن إدارة النادي السكندري برئاسة محمد مصيلحي حصلت أيضا على توقيع أحمد عيد لاعب فريق الأولمبي.

واختتم الاتحاد السكندري مشواره في الدوري الممتاز لموسم "2021-2022" بالتعادل مع غزل المحلة بنتيجة 1-1.

وأنهى زعيم الثغر موسمه في المركز الثاني عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 38 نقطة من 9 انتصارات و14 خسارة و11 تعادل.