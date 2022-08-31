17 مباراة.. كشف حساب سواريش مع الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب: حسام الدين جمال

قرر النادي الأهلي الاستغناء عن خدمات المدير الفني البرتغالي ريكاردو سواريش، بعد انتهاء الموسم الكروي (2021-2022).

ونشر الأهلي بيانا رسميا اليوم الأربعاء قال فيه إنه تم توجيه الشكر إلى سواريش ومعاونيه، وإنهاء العقد بالتراضي بين الطرفين.

ماذا قدم سواريش في شهرين مع الأهلي؟

كان الأهلي أعلن تعيين سواريش في منصب المدير الفني نهاية يونيو الماضي، خلفا للجنوب أفريقي بيتسو موسيماني.

وعلى مدار شهرين قاد سواريش الكتيبة الحمراء في 17 مباراة جميعها في المسابقات المحلية (14 في الدوري و3 في كأس مصر).

وسجل الأهلي 17 هدفا في حقبة سواريش، فيما استقبل 5 أهداف، وحافظ على نظافة شباكه في 14 مباراة.

وحقق الأهلي 9 انتصارات تحت قيادة سواريش فيما تعادل في 5 مناسبات (جميعها تعادلات سلبية).

وخسر الأهلي 3 مرات مع المدرب البرتغالي صاحب الـ47 عاما، الأولى أمام بيراميدز (0-2) في الجولة 25 من الدوري، وهي الهزيمة التي وجهت ضربة قوية لحظوظ الفريق الأحمر في اللقب الذي حصده الزمالك في النهاية.

وفي المباراة التالية خسر الأهلي مباراة القمة أمام الزمالك (1-3) في نهائي الموسم الماضي من كأس مصر (2020-2021).

فيما جاءت الهزيمة الثالثة أمام طلائع الجيش (0-1) في الجولة 33 من الدوري، لتحرم الأهلي من الحصول على الوصافة.

وتجدر الإشارة إلى أن سواريش قاد الأهلي لبلوغ الدور ربع النهائي من كأس مصر (2021-2022)، بعد الفوز على مصر المقاصة بهدف دون رد في دور الـ16.