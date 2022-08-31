الخليج 365 يكشف.. كيف اختلف حديث سواريش عن مستقبله مع الأهلي أمام لاعبيه؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد يسري مرشد:

أثار البرتغالي ريكاردو سواريش المدير الفني للأهلي الجدل في المؤتمر الصحفي عقب مباراة سيراميكا في ختام بطولة الدوري الممتاز والتي انتهت لمصلحة الفريق الأحمر برباعية.

ونفى المدير الفني خوضه لمباراته الأخيرة في الموسم ملمحًا إلى إمكانية بقاءه في الموسم الجديد.

ووفقاً لما علمه الخليج 365، فما قاله المدرب في مؤتمر مباراة سيراميكا جاء عكس ما قاله في المحاضرة الأخيرة قبل المباراة الختامية في الدوري.

وقال مصدر في تصريحات خاصة لمصراوي أن سواريش تحدث مع اللاعبين خلال المحاضرة التي اقيمت بإستاد مختار التتش بعد ظهر الأثنين قبل الدخول في معسكر مغلق وأكد أنه لا يعرف إن كان سوف يستمر في قيادة الفريق أم سيرحل.

وبحسب المصدر الذي رفض الكشف عن هويته فإن سواريش قال: "لا أعرف إن كنت ساستمر أم لا؟ ولكن اذا استمريت في قيادة الأهلي سيكون هناك عمل جيد ورائع لإعادة الفريق لحصد البطولات".

ووجه سواريش رسالة للاعبيه الشباب وقال: "أنتم عناصر جيدة وسيكون لكم مستقبل جيد إذا ما عملتم بجد، لا تستطيعوا اللعب للفريق الأول الأن وربما يحدث ذلك مستقبلاً، تحتاجون لعمل كبير وجهد وتدريبات وتركيز حتي يكون لكم مكان هنا".

واقترب سواريش من الرحيل عن الأهلي ولكن هو ما ينفيه وكيل أعماله الذي أكد استمراره الموسم المقبل.

ونفي جواكيم ريبيرو وكيل أعمال سواريش، حدوث أي تواصل مع الإدارة الحمراء حول رحيل موكله مشددًا لا توجد أي مفاوضات بشأن رحيله.

وأنهى الأهلي الدوري في المركز الثالث برصيد ٧٠ نقطة مع سواريش فضلًا عن خسارته لبطولة كأس مصر.