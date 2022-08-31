رسميًا.. أحمد توفيق أولى صفقات البنك الأهلي (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شاكر:

أعلن النادي البنك الأهلي برئاسة أشرف نصار، اليوم الأربعاء، التعاقد مع أحمد توفيق لاعب بيراميدز السابق في صفقة انتقال حر.

وبحسب ما جاء عبر النادي البنك الأهلي، فإن أحمد توفيق صاحب الـ30 عامًا، وقع على عقد مدته ثلاث سنوات بناءً على رغبة المدرب خالد جلال.

ويمتلك أحمد توفيق القادرة على المشاركة في مركز الظهير الأيمن وخط الوسط المدافع، حيث استطاع في الموسم الماضي أن يشارك في 24 مباراة مع بيراميدز.

وخاض أحمد توفيق عدة تجارب بخلاف بيراميدز لعل أبرزهم مع فريق الزمالك وأيضًا مع فريق الاتحاد السكندري والذي لعب في صفوفه على سبيل الإعارة.

جدير بالذكر أن فريق البنك الأهلي أنهى الموسم المنقضي في المركز السابع برصيد 46 نقطة.